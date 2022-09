Dal Napoli al Benevento: Cannavaro sogna tre calciatori azzurri

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo una campagna acquisti inizialmente screditata e poi rivalutata, è partito alla grande raggiungendo, prima della sosta per le nazionali, il primato sia in campionato che in Champions League.

Una delle peculiarità dei partenopei, è l’utilizzo di molteplici giocatori della rosa che, come ribadito più volte dal tecnico toscano, è di grande qualità. In una stagione così fitta di impegni, è importante che tutti i calciatori siano pronti quando chiamati in causa per dare il loro apporto alla squadra.

Tra i giocatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio ci sono, tra le fila azzurre, Alessandro Zanoli che ancora non ha disputato un minuto e Gianluca Gaetano che invece, ha giocato soltanto pochi minuti nel match casalingo contro lo Spezia.

FOTO: Getty – Napoli Zanoli

A differenze dei due giocatori sopracitati ha invece sorpreso, per i minuti giocati, Alessio Zerbin: il ragazzo è tenuto molto in considerazione da Spalletti che, infatti, lo schiera molto spesso seppur a partita in corso.

In particolare, stando a quanto riportato da SerieBnews.com, pare che il Benevento del neoallenatore Fabio Cannavaro abbia messo gli occhi su questi tre giovani calciatori del Napoli.

L’obiettivo delle streghe è quello di portare i giocatori alla corte del campione del mondo nel mercato di gennaio, tuttavia, la trattativa è molto complesso dato che, seppur con un diverso minutaggio, tutti e tre i giocatori fanno parte, comunque, della prima squadra del Napoli.