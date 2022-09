Raspadori da record! È quarto in una speciale classifica della Nazionale

Giacomo Raspadori è uno degli acquisti più importanti dell’ultima sessione di mercato azzurra. Il suo arrivo all’ombra del Vesuvio ha portato nuovo entusiasmo in una tifoseria che era in rotta di collisione con la società dopo le tante partenze eccellenti come quelle di Koulibaly, Insigne e Mertens.

Raspadori Italia (Getty Images)

L’ex attaccante del Sassuolo ha già trovato il gol in maglia azzurra e ha proseguito il suo straordinario periodo di forma in Nazionale dove con i suoi gol ha trascinato gli azzurri di Roberto Mancini alle Final Four di Nations League. In una nazionale che negli ultimi anni ha trovato con difficoltà la via del gol nonostante la presenza di un bomber come Ciro Immobile, Raspadori è stata una piacevole inversione di marcia.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come l’impatto di Raspadori sia stato determinante per la nazionale italiana. C’è un dato che certifica l’importanza dell’attaccante classe 2000 per Mancini. Si tratta del rapporto gol segnati/minuti giocati. In questa speciale classifica, Raspadori è al quarto posto, mettendosi alle spalle grandi attaccanti della storia della nazionale.

Di seguito quanto evidenziato:

“Raspadori è quarto in classifica nella graduatoria minuti necessari per segnare la quinta rete in Nazionale. L’attaccante del Napoli è a quota 504′ alla gara numero 15. Meglio di lui ci sono Inzaghi, Riva e Toni. Raspadori, in questa speciale graduatoria precede gente come Vieri, Del Piero, Baggio e Paolo Rossi. Raspadori è invece terzo in classifica per minuti necessari per segnare il primo gol in azzurro. Jack ha impiegato solo 67′ segnando alla quinta apparizione. meglio di lui solo Vieri e Toni”.