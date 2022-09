Home » Copertina Calcio Napoli » “Ha scelto Napoli per un motivo”: il retroscena su Raspadori

Tra i tanti acquisti dell’ultima estate, quello che ha dato ridato più entusiasmo alla piazza partenopea nel momento delle grandi contestazioni è stato certamente Giacomo Raspadori.

L’ex attaccante del Sassuolo è arrivato per oltre 30 milioni di euro; un investimento certamente importante che inizialmente ha fatto “storcere” il naso a molti. Raspadori, però, non si è fatto intimorire e ha già fatto capire di valere quella cifra. Oltre ai due gol in Nazionale, il numero 81 azzurra ha siglato anche due reti con la maglia del Napoli.

Raspadori Napoli (Getty Images)

Raspadori, durante l’estate, ha spinto molto affinchè il suo trasferimento all’ombra del Vesuvio si concretizzasse. L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega i motivi alla base della scelta del giocatore classe 2000.

Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli lo ha pagato oltre 30 milioni ma ne è (già) valsa la pena fidandosi del primo mese: oltre ai gol in Nazionale si contano le due reti contro Spezia e Rangers, in più la capacità di intuire cosa vuole Spalletti da lui e cosa i compagni possono proporgli. Jack ha scelto Napoli perché ha capito che dopo essere esploso a Sassuolo, dov’è cresciuto, aveva bisogno di maturare esperienza anche internazionale e mettersi alla prova coi grandi. Una scelta coraggiosa ma vincente dopo aver abbandonato la propria comfort zone”.