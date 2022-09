Verso Napoli-Torino, Juric spaventa gli azzurri: la statistica

Al rientro dalla sosta per le nazionali, il Napoli dovrà affrontare allo Stadio Maradona il Torino di Ivan Juric. I granata sono un avversario ostico, anche grazie al gioco del croato, che è molto aggressivo e vuole giocare uomo contro uomo. Alle caratteristiche degli avversari, si aggiunge anche la sosta che è sempre un’incognita e soprattutto una statistica che fa preoccupare i tifosi partenopei.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Juric, da quando siede sulla panchina del Torino ha un ruolino di marcia di assoluto livello dopo le soste.

Nei sei incontri disputati, Juric ha vinto per ben quattro volte, dato che certifica il valore del lavoro svolto dal tecnico di Spalato.

“Juric che, intanto, può guardare a Napoli con ottimismo se il discorso sono le ripartenze dopo la sosta: ben 4 su 6 i successi centrati, da quando è in granata, dopo lo stop per le nazionali. Una statistica indicativa del fatto che il lavoro in allenamento premia le squadre del tecnico di Spalato. Pure lui chiamato a un esame, dopo che contro il Sassuolo nel tentativo di risolvere un problema (la sterilità offensiva) ne aveva creati altri. A Napoli la sensazione è che decida di riprendere la via maestra: dentro i migliori e nel ruolo giusto”.