Disagi per i biglietti di Ajax-Napoli, tifosi delusi: cosa è accaduto all’esterno dello stadio Maradona

Tra esattamente una settimana – mercoledì 4 ottobre alle ore 21 – il Napoli tornerà a giocare in Champions League, dov’è atteso dalla complicata sfida sul campo dell’Ajax. Gli azzurri guidano il girone A a punteggio pieno, grazie ai sei punti conquistati contro Liverpool e Rangers.

FOTO: Getty – Napoli Liverpool

L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle, in un avvio di stagione che vede gli uomini di Spalletti in testa non soltanto al proprio gruppo in Champions, ma anche in Serie A. Già oggi pomeriggio, come vi abbiamo raccontato, i tifosi si sono recati numerosissimi all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona per tentare di accaparrarsi un biglietto per la trasferta olandese, visto che quella in Scozia è stata proibita per ragioni di ordine pubblico.

Da quanto si apprende, tuttavia, sembra che ci sia l’intenzione di chiudere i botteghini, lasciando quindi a bocca asciutta gli svariati tifosi accorsi per comprare un tagliando che, ovviamente, non l’hanno presa bene. C’è, ad esempio, chi si lamenta di questa decisione poiché arrivato direttamente da Roma, sperando di riuscire ad acquistare un biglietto. Sarebbe certamente un duro colpo per chi ha atteso molto tempo nella speranza di seguire anche in Olanda la propria squadra del cuore.