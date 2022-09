Entusiasmo alle stelle dei tifosi: sta succedendo ora al Maradona (FOTO)

La lunga fila all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona per il ritiro dei biglietti di Ajax-Napoli, che si terrà il 4 ottobre alle 21.00 ad Amsterdam, dimostra l’entusiasmo incredibile dei tifosi.

Tifosi napoletani in fila per i biglietti fuori il Maradona

La risposta dei tifosi del Napoli alla trasferta negata a Glasgow in Rangers-Napoli è forte. A seguito della morte della regina Elisabetta II, infatti, molte partite in Inghilterra erano state posticipate per permettere di rispettare il lutto e partecipare al cordoglio.

A tale manifestazione si è unita la UEFA che ha slittato il match di Champions League di 24 ore: dal 13 settembre al 14 settembre.

Inoltre, per motivi di ordine pubblico, era stato negato ai tifosi del Napoli di potersi muovere in trasferta e assistere alla partita nello stadio di Ibrox – negando per par condicio la trasferta di ritorno a Napoli agli scozzesi. Partita, poi, vinta dal Napoli per un risultato tondo di 3-0.

Tifosi in fila

I napoletani, dunque, dopo la trasferta negata hanno l’occasione di poter far sentire il loro calore alla squadra e poter seguire Ajax-Napoli al Johan Cruijff Arena di Amsterdam: si registrano file lunghe sotto la pioggia fuori lo Stadio Diego Armando Maradona per il ritiro dei biglietti, con doppi turni (mattina e pomeriggio) per consentire lo smistamento il più velocemente possibile.