Che spavento per Manolas: lo Sharjah lo presenta con un leone vero (VIDEO)

Tanti giocatori stanno decidendo di approdare in campionati lontani dall’Europa e dall’attenzione mediatica che essi possono portare. Due giocatori che hanno lasciato il Napoli quest’estate hanno intrapreso nuove avventure in Canada e Arabia Saudita: si tratta di Lorenzo Insigne e David Ospina, Attualmente al Toronto e all’Al-Nassr. Ma mentre prima queste mete erano privilegiate da giocatori a fine carriera, adesso sono diversi i calciatori ancora in età “non pensionabile” che stanno accettando proposte da questi club. Solo una questione di soldi? Chissà.

Konstantinos Manolas (Photo by Getty Images)

Uno dei giocatori ex Napoli che si sono da poco trasferiti negli Emirati Arabi Uniti è Kostas Manolas: il difensore greco, dopo soli 8 mesi all’Olympiakos, si è trasferito allo Sharjah FC. La sua avventura però è iniziata con il brivido: il nuovo club ha ben deciso di fargli effettuare la foto di presentazione con accanto un leone.

Manolas ha accettato ed è sembrato molto calmo, fin quando il felino non ha ruggito: grande spavento e scatto in avanti per il greco. Un backstage tutto da ridere che è stato ripreso dal vivo.