Report allenamento Napoli, buone notizie da Castel Volturno: Spalletti ritrova due nazionali

Dopo il successo per 2 a 1 in casa del Milan, il Napoli sarà impegnato il prossimo 1 ottobre in casa contro il Torino per l’ottava giornata di Serie A TIM 2022/2023. I granata occupano la nona posizione in classifica a quota 10 punti.

Stamattina gli azzurri hanno svolto una seduta di allenamento in vista della prossima partita di campionato. Rientro per due calciatori che erano stati impegnati con le loro Nazionali per le sfide di Nations League. Di seguito il report ufficiale del club partenopeo:

Napoli (Getty Images)

Napoli, rientrano due nazionali

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A.

Sono rientrati, del gruppo dei Nazionali, Zielinski e Lobotka che sul campo 1 hanno svolto lavoro di scarico.

La squadra ha svolto attivazione in palestra e successivamente circuito di forza sul campo 2. Chiusura con lavoro tattico e serie di partitine a campo ridotto. Politano ha svolto allenamento personalizzato. Palestra e terapie per Osimhen“.