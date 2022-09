Juric recupera un giocatore: sarà titolare contro il Napoli

Sabato alle 15:00 torna la Serie A con l’ottava giornata, inaugurata proprio con il match del Napoli contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. Si prevede una partita da tutto esaurito all’impianto di Fuorigrotta, in accordo con l’entusiasmo dei tifosi che accompagna queste prime apparizioni degli azzurri.

Napoli-Torino: buone notizie per Juric

In vista di questo match, Juric recupera una pedina importante da schierare contro il Napoli. Si tratta di Aleksej Miranchuk, uscito per infortunio dal campo alla prima di campionato contro il Monza dopo aver messo a segno il gol dell’1-0. Il calciatore è stato costretto ad abbandonare il campo dopo 45 minuti per un infortunio alla coscia destra, che si è rivelato essere una lesione tra il primo e secondo grado del bicipite femorale destro.

FOTO: Getty Images, Miranchuk

Out per 45 giorni, il calciatore è pronto a ripartire da titolare contro il Napoli. A riportarlo è l’edizione torinese oggi in edicola di Repubblica. Una buona notizia sicuramente per il Torino, in seria difficoltà ad andare a segno con sole sei reti realizzate in sette partite.