Ungheria-Italia: quattro del Napoli tra i convocati, la probabile formazione

L’Italia è pronta a scendere in campo contro l’Ungheria oggi alle 20:45 alla Puskas Arena per l’ultima partita della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini, inseriti nel Girone C con Germania, Ungheria e Inghilterra occupano il secondo posto alle spalle proprio della formazione che affronteranno oggi.

FOTO: Getty Images, Meret

I Convocati di Roberto Mancini

Nelle fila dell’Italia ci sono quattro calciatori del Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori ed Alessio Zerbin. Di seguito l’elenco di tutti i convocati di Roberto Mancini:

Portieri – (1) Donnarumma, (12) Meret, (21) Provedel.

Difensori – (2) Di Lorenzo, (3) Dimarco, (4) Toloi, (5) Luiz Felipe, (15) Acerbi, (17) Mazzocchi, (19) Bonucci, (23), Bastoni.

Centrocampisti – (6) Pobega, (7) Frattesi, (8) Jorginho, (13) Esposito, (14) Grifo, (16) Cristante, (18) Barella.

Attaccanti – (9) Scamacca, (10) Raspadori, (11) Gnonto, (20) Gabbiadini, (22) Zerbin.

La probabile formazione dell’Italia

Le probabili scelte di Mancini per il match di questa sera dovrebbero vedere scendere in campo due calciatori del Napoli. Il ct della Nazionale azzurra punta al 3-5-2 contro il probabile 3-4-2-1 dell’Ungheria. Si parte da Gigio Donnarumma tra i pali con la difesa a tre composta da Toloi, Bonucci e Bastoni. A centrocampo ci sono Barella, Jorginho e Pobega con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie laterali. Il duo d’attacco è formato da Gnonto e Raspadori, con la maglia numero 10.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Gnonto, Raspadori. All. Mancini