Il Napoli premia Meret: la notizia sul rinnovo del portiere

Non sono stati semplici gli ultimi anni di Alex Meret al Napoli e sicuramente non è stato facile andare avanti nemmeno in questo avvio di campionato, con il mercato ancora aperto in attesa dell’arrivo di un altro portiere. Nonostante ciò, il calciatore italiano ha dimostrato solidità e si è meritato il posto da titolare conquistato con l’addio di David Ospina.

Cinque gol subiti e tre porte inviolate in sette partite, con il Napoli che si qualifica come seconda migliore difesa del campionato, alle spalle solo dell’Atalanta a quota tre gol subiti. Un ottimo avvio di campionato da parte degli azzurri ed anche da parte di Meret, che ha inciso nelle buone prestazioni del Napoli anche con importanti parate.

Rinnovo Meret: il Napoli fa un passo avanti

Da affrontare adesso c’è il discorso relativo al rinnovo: il contratto del portiere italiano infatti scade a giugno del 2023 e per trattenerlo in maglia azzurra è necessario definire un nuovo accordo. Secondo quanto scritto sull’edizione odierna di Repubblica, il Napoli vuole premiare i meriti di Alex Meret con un ritocco all’ingaggio di 1,4 milioni proposto quest’estate.