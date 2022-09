Verso Napoli-Torino: la decisione ufficiale sugli allenamenti

Dopo un primo tour de force da agosto allo scorso weekend, in cui i campionati nazionali non hanno trovato alcuna sosta, questa settimana di pausa sarà l’unica fino all’inizio del Mondiale in Qatar il 20 novembre. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno concluso questa prima fase di Serie A collocandosi comodamente in prima posizione, grazie alla vittoria sul Milan.

FOTO: SSC Napoli, allenamento

Il prossimo appuntamento in calendario per il Napoli è sabato alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Juric, match valevole per l’ottava giornata di campionato. Il club azzurro mira ai tre punti per cercare di conservare il primo posto, magari in solitaria con l’Atalanta che gioca domenica alle 18:00 contro la Fiorentina.

Ufficiale: la data di ripresa degli allenamenti

Tramite comunicato la SSC Napoli ha dichiarato il giorno di ripresa degli allenamenti: a partire da oggi, gli azzurri già a disposizione di Luciano Spalletti ricominceranno ad allenarsi per preparare la partita contro il Torino.

Di seguito quanto scritto nel comunicato:

“Il Napoli riprenderà oggi la preparazione all’SSCN Konami Training Center.

Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A“.