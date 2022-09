Cassano ancora contro Ronaldo: “È arrivato il momento di smettere!”

Una delle telenovele che ha accompagnato i tifosi del Napoli nella scorsa estate è stata sicuramente quella riguardo Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, in rottura con il Manchester United, ha cercato in tutti i modi di essere ceduto in un club che partecipasse alla Champions League e il Napoli era una delle candidate. Alla fine, il trasferimento non si è concretizzato e CR7 è rimasto a Manchester. Con i Red Devils, però, l’ex Juventus sta trovando pochissimo spazio, con il nuovo allenatore Erik ten Hag che lo lascia spesso in panchina.

Cristiano Ronaldo (Photo by Michael Regan/Getty Images)

L’ex calciatore Antonio Cassano non è nuovo a critiche nei confronti del cinque volte Pallone d’Oro: i suoi attacchi nel corso delle live su Twitch alla “Bobo Tv” hanno fatto spesso il giro del web. L’ultima critica, invece, è arrivata nel corso di “Muschio Selvaggio”, podcast condotto da Fedez e Luis Sal, in cui Cassano è stato ospite. Questo il “consiglio” di FantAntonio a Cristiano Ronaldo:

“Se non ce la fai più devi chiudere la baracca. Questa è la paura dei grandi fenomeni, sotto tutti i punti di vista. Lui ha vinto tutto, ha guadagnato tanto ed è stato un fenomeno. Smetti, basta. Devi smettere, perché poi ti ritrovi a fare panchina”.