Tegola per il Torino, Juric perde l’attaccante: c’è il comunicato

Sabato 1° ottobre alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena, per l’ottava giornata di Serie A, il match tra Napoli e Torino.

La squadra granata, allenata dal tecnico Ivan Juric, nell’ultima giornata di campionato, prima della sosta per le nazionali, ha perso nei minuti finali contro il Sassuolo.

Si prospetta un match davvero complicato per gli azzurri: la forte pressione e la grande fisicità della squadra torinese possono mettere in difficoltà il Napoli.

Tuttavia, anche Juric, così come Spalletti, dovrà fare a meno di alcuni indisponibili: per il Torino il nome più importante che probabilmente resterà fuori per la trasferta di Napoli, è l’attaccante Pietro Pellegri.

Pietro Pellegri (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Il giocatore, uscito anzitempo durante il match dell’Italia Under 21 contro l’Inghilterra, ha accusato un fastidio all’adduttore destro e, dunque, ha fatto ritorno in quel di Torino.

Proprio pochi minuti fa, tramite il proprio sito ufficiale, il Torino ha diramato un comunicato riguardante sia il report dell’allenamento odierno ma, soprattutto, le condizioni dell’attaccante.

Di seguito quanto evidenziato:

“Ripresa della preparazione per il Torino, in vista della trasferta a Napoli sabato 1° ottobre. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica alla quale hanno partecipato anche elementi della formazione Primavera. Terapie per Vojvoda, programma personalizzato per Ricci. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Pellegri hanno confermato la sofferenza muscolare al lungo adduttore di destra da esiti di elongazione senza lesioni. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.