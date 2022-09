Graziani a sorpresa: “Bremer o Kim? Il colpaccio lo hanno fatto loro”

Il calciomercato estivo ha portato a Napoli diversi giocatori non proprio così conosciuti. La sorpresa dell’intero campionato è stata sicuramente Khvicha Kvaratskhelia: il talento georgiano classe 2001 è stato pagato solo 10 milioni di euro ed è stato il vero colpaccio del calciomercato estivo.

Ma non solo Kvaratskhelia è stato tra le sorprese di questo inizio stagione: il difensore sudcoreano Kim Min-jae sta facendo vedere delle ottime cose. Arrivato a Napoli per sostituire un colosso come Koulibaly, l’ex Fenerbahce non si è fatto intimorire e ha dimostrato di valere i 20 milioni di euro spesi.

Kim Min-jae (FOTO – Getty Images)

L’ex attaccante della Nazionale, Ciccio Graziani, intervenuto a Radio CRC, ha elogiato l’acquisto di Kim, confrontandolo a quello di Bremer, acquistato dalla Juventus per una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Di seguito le sue parole.

“Il Napoli ha fatto una grande sessione, è riuscito a prendere giocatori interessanti senza spendere follie e il confronto tra Kim e Bremer ne è la dimostrazione. Nel rapporto qualità-prezzo al momento è la società di De Laurentiis ad aver fatto il gran colpo per rinforzare la retroguardia”.