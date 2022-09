Napoli-Torino, cresce l’entusiasmo tra i tifosi: un settore è già sold out

La sosta per le Nazionali è arrivato in un momento d’oro per il Napoli: gli azzurri hanno chiuso questa prima parte di stagione con una vittoria per 2-1 in casa del Milan, confermandosi al primo posto in classifica in Serie A a quota 17 punti (insieme all’Atalanta). L’entusiasmo in città è a mille grazie a questo inizio di stagione così esaltante e i tifosi non vogliono perdersi nessuna partita al Maradona.

Tifosi Napoli (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Il Napoli riprenderà il suo cammino in campionato sabato 1° ottobre alle ore 15: allo Stadio Diego Armando Maradona arriva il Torino di Ivan Juric, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo arrivata nei minuti di recupero.

La vendita dei biglietti sta andando alla gonfie vele: a cinque giorni dal match, la Curva B è già sold out. Ultimi biglietti disponibili, invece, per i Distinti Superiori, mentre la disponibilità è leggermente più alta per la Curva A. Stesso discorso per le due Tribune (Nisida e Posillipo) e il settore inferiore dei Distinti.