Albanova-Pomigliano, pareggio per 1-1: prima autogol di Improta, poi segna Ragosta su calcio di rigore

Al Vallefuoco di Mugnano finisce con un pari sostanzialmente giusto, il match tra Albanova e Pomigliano. La prima parte della gara vede i granata protagonisti soprattutto nel centrocampo, dove l’ingresso del neo-acquisto Chironi, contribuisce a tenere la squadra nella mediana del campo molto più aggressiva e propositiva. Al 17 ‘ Ragosta si avvicina al goal, parato dal portiere avversario. Dopo due minuti arriva un tiro debole di Erbaggio che non gli permette di concretizzare. Mentre al 28’ arriva un’azione molto pericolosa nella quale Moccia viene atterrato ai limiti dell’area, ma non arriva il fischio dell’arbitro. Al 32′ calcio di punizione da limite e colpo di testa molto alto alla destra del portiere da parte di De Miranda. Di seguito colpo di testa di Improta, con rischio goal al 36’ per i biancoazzurri.

Albanova-Pomigliano

Al 44‘ calcio di punizione di Ragosta che non porta alla strada del goal. Nella ripresa invece c è un cambio di rotta notevole , complice anche l’infortunio di Chironi che al 7’ del secondo tempo viene sostituito da Scognamiglio. L’Albanova entra in campo con impeto e si riversa nella metà campo del Pomigliano sfiorando il goal in più occasioni.

Al 14′ super occasione per Moccia che si avvicina alla porta ma non riesce a tirare. A inizio secondo tempo precisamente al 15’, De Rosa effettua un tiro troppo alto dalla traversa evitando il goal.

Nell’azione successiva viene annullato il goal ai biancazzurri per Fuorigioco di Corbisiero. Al 29’ arriva una grande parata di Torino al tiro di Gallardo. Al 32’ scende in campo un‘azione rocambolesca che lascia i granata con l’amaro in bocca a seguito di un autogol che porta in vantaggio la squadra avversaria. Dopo tre minuti arriva il fallo di mano in area di rigore (nettissimo)

del centrale di difesa dell’Albanova, Tommasini, già ammonito. Secondo giallo e rigore per i Granata che siglano il pareggio dal dischetto, con un tiro preciso di Ragosta. Si chiude (1-1) la gara al Vallefuoco, risultato equilibrato per una bella partita nella quale entrambe le squadre portano a casa un punto. Il Pomigliano Calcio 1920, si prepara al meglio ai prossimi appuntamenti in vista della coppa e del campionato.

Tabellino

ALBANOVA: Gianfagna, Sparano, Sieno, Pontillo, Tommasini, De Miranda, Accietto (54′ Corbisiero), De Rosa, Improta, Minutella (51′ Gallardo), Cestrone (80′ Granato).

A disposizione: Vivace, Roma, Sabatasso, Falco, Carannante, Damiano. Allenatore: Ciaramella.

POMIGLIANO: Torino, Cammarota, Erbaggio (81′ Indelicato), Di Napoli, Campanile, Granata (86′ Fiorillo), Chironi (52′ Scognamiglio), Liberti, Abaiyan, Ragosta (87′ Russo), Moccia (80′ Rescigno).

A disposizione: Buonanno, Barbarisi, D’Alessandro, Sepe. Allenatore: Ciaramella.

ARBITRO: Pasquetto di Crema.

MARCATORI: 76′ Improta (A), 80′ su rig. Ragosta (P).

Mary D’Onofrio Ufficio Stampa Pomigliano ASD