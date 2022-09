Nuovo acquisto per il Napoli Femminile: dal Galatasaray arriva Samia Adam

Il Napoli Femminile ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in Serie B, vincendo per 2-3 in trasferta contro il Trento. Il primo test stagionale in casa, però, arriva domenica 25 settembre alle ore 15:00 allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, contro l’Apulia Trani.

Anche il percorso in Coppa Italia Femminile è iniziato con una vittoria per le ragazze di mister Lipoff: 1-2 contro il Tavagnacco. Le partenopee sono inserite nel Girone G, insieme al Pomigliano, squadra campana contro la quale il Napoli ha perso l’ultima partita di campionato di Serie A lo scorso anno, subendo la retrocessione.

Samia Adam: il nuovo acquisto in attacco

Samia Adam, nata a Palo Alto negli Stati Uniti il 19 aprile del 1996 ma cittadina egiziana con doppio passaporto, è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Duttile attaccante dal fisico imponente, Samia Adam era lo scorso anno il capitano della squadra turca del Galatasaray ed è stabilmente titolare nella nazionale egiziana.

FOTO: Napoli Femminile, Samia Adam

Ha studiato alla Universiy of the Pacific e giocato lì nel campionato NCAA. Poi, prima di approdare in Turchia, ha avuto una esperienza in Egitto con l’El Gouna nella stagione 2020/2021.

“Ciao sono Samia Adam! Sono felice di essere approdata al Napoli Femminile e di giocare nel campionato italiano. Forza partenopee!“, queste le sue prime parole pubblicate sul profilo Instagram ufficiale della società.