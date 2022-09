Napoli convinto di Lobotka: succederà nelle prossime settimane!

Stanislav Lobotka è una delle grandi rivelazioni dello scorso campionato. Il calciatore slovacco è diventato un perno imprescindibile del centrocampo del Napoli ed un giocatore fondamentale per Luciano Spalletti. Nelle prime partite di questo campionato, il centrocampista 27enne ha già realizzato una rete, nella partita d’esordio contro il Verona terminata per 2-5 a favore degli azzurri, e un assist, nel 4-0 rifilato al Monza.

Si parla di un “Iniesta con la maglia del Napoli” per le prestazioni di alto livello messe in campo da Stanislav Lobotka in queste prime partite, in cui ha dimostrato la sua importanza nella direzione del centrocampo del Napoli.

Lobotka Napoli (Getty Images)

Alla fine di gennaio di quest’anno il contratto di Stanislav Lobotka ha subito un prolungamento fino al 2025 con un ingaggio fissato a 1,8 milioni di euro. Nonostante ciò, l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno rivela l’intenzione della società azzurra di rivedere l’accordo raggiunto. Secondo quanto scritto dal quotidiano, nelle prossime settimane dovrebbero iniziare dei colloqui per il rinnovo dell’intesa, rivedendo l’ingaggio fissato.

Il Napoli dunque valuta un ulteriore prolungamento di contratto per il centrocampista azzurro.