Kvaratskhelia, parla l’intermediario: “È rimasto affascinato da Napoli”, poi la frase sullo scudetto

L’inizio di stagione esaltante del Napoli ha un protagonista su tutti e non può essere che Khvicha Kvaratskhelia. Il ragazzo georgiano, arrivato quest’estate dalla Dinamo Batumi, ha sorpreso tutti con le sue giocate e la sua grinta. In queste prime nove gare tra campionato e Champions League, il classe 2001 ha già messo a segno 4 gol e 3 assist, dimostrando di non aver subito per niente il passaggio in un grande campionato come quello della Serie A.

Khvicha Kvaratskhelia (FOTO – Getty Images)

Quest’oggi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, ha parlato Gennaro Di Nardo, uno degli intermediari dell’affare Kvaratskhelia. Queste le sue parole.

“Kvara sta bene ed è molto contento a Napoli. Gli stiamo spiegando le dinamiche della città, ma posso dire che ci sono molte similitudini con la Georgia. Nel suo paese seguono tutti il Napoli, arriveranno molti tifosi in città.

Lui è un ragazzo serio ed educato, di principi, senza fronzoli per la testa. Ha deciso di vivere vicino al centro sportivo dimostrando maturità e poi è sostenuto da una splendida famiglia che lo aiuterà sempre.

Napoli? Qualcosa ha visitato, ma adesso sarà sempre più difficile girare indisturbato. Ama la cucina italiana, ma mi ha consigliato anche qualcosa di quella georgiana. Gli piace il mare di Posillipo: lo vedo sempre più affascinato dalla città.

Sa che la piazza sogna lo scudetto, sta acquisendo sempre più coscienza, ma vive tutto in modo sereno e senza troppe pressioni”.