VIDEO – Kvaratskhelia show: a segno in Georgia-Macedonia del Nord!

Khvicha Kvaratskhelia non si ferma più: il numero 77 del Napoli è protagonista di un ottimo inizio stagione in maglia azzurra, stupendo tutti per il suo rendimento e per le sue giocate.

Proprio quest’oggi, è stata pubblicata un’intervista in cui il ragazzo ha parlato dei suoi primi mesi in maglia napoletana, soffermandosi tra le altre cose sul rapporto con mister Luciano Spalletti e sul suo feeling immediato con il pubblico del Diego Armando Maradona.

Ma non solo in Serie A Kvaratskhelia si fa notare: l’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi splende infatti anche con la maglia della sua Nazionale. Kvara è l’autore del raddoppio decisivo che ha consentito i suoi di portare a casa i tre punti contro la Macedonia del Nord.

L’azzurro, inoltre, si è resto protagonista anche in occasione della rete del primo vantaggio: sua l’azione che ha portato all’autogol di Miovski.

Con questa vittoria, la Georgia si porta sempre più in testa nel gruppo 4 della UEFA Nations League, a quota 13 punti. Staccata, invece, proprio la Macedonia del Nord, ferma a 7 punti. Ancor più lontane, invece, la Bulgaria (3) e Gibilterra (1).

Di seguito, le immagini del gol: