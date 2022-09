Condizioni Rrahmani, arrivano importanti novità: la decisione del Kosovo

In questi giorni, con lo stop del campionato di Serie A, diversi giocatori del Napoli sono in giro per il mondo con le rispettive nazionali.

Si prospetta, dunque, un fine settimana ricco di partite soprattutto per coloro che disputeranno le ultime due giornate decisive del girone di Nations League.

Tanti tifosi, ma soprattutto gli allenatori, stanno seguendo con particolare apprensione questi match dato che, con le tante partite ravvicinate, la possibilità di subire un infortunio aumenta.

Anche il Napoli, purtroppo, è stato coinvolto in questo giro: difatti, Politano ha già lasciato il ritiro dell’Italia a causa del colpo subito alla caviglia contro il Milan, e Rrahmani, invece, non era al massimo della sua condizione fisica non appena giunto nel ritiro della propria nazionale.

Amir Rrahmani (Photo by Armando Babani/Getty Images)

In particolare, proprio dal Kosovo, giungono invece importanti novità: secondo quanto rivelato dal giornalista Shpend Thaçi, il giocatore è partito con i compagni per Belfast per la partita di domani contro l’Irlanda Del Nord. Restano però da valutare le sue condizioni fisiche: qualcosa in più si potrà sapere dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.

Pertanto, a questo punto, il difensore azzurro non lascerà il ritiro della propria nazionale.