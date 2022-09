Infortuni Politano e Osimhen: il medico del Napoli svela i tempi di recupero

Nelle ultime settimane gli azzurri, come diverse altre società, hanno dovuto fare i conti con alcuni infortuni e, purtroppo, in una stagione come questa, con lo svolgimento del mondiale in inverno e le tante partite ravvicinate, aumentano le possibilità per i giocatori di infortunarsi.

Nello specifico, in casa Napoli nelle ultime settimane i giocatori che hanno subito uno stop sono stati Osimhen e Politano, addirittura, l’esterno offensivo ha abbandonato il ritiro della nazionale per fare ritorno a Napoli.

Matteo Politano (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Proprio di questa situazione legata agli infortuni e non solo, ne ha parlato il dottor Raffaele Canonico, responsabile dell’area medica del Napoli, ai microfoni di Radio KissKissNapoli.

Queste le sue parole:

Su Politano: “Politano ha avuto questo brutto infortunio, un trauma distorsivo alla caviglia e, avendo parecchio dolore, è uscito contro il Milan. Ha una lesione ad un legamento della caviglia, parliamo di una distorsione di primo grado; quindi, una prognosi di circa tre settimane poi dipende ovviamente da come si evolve la situazione. In nazionale ha subito svolte le terapie e ora sta continuando da noi, la caviglia sta migliorando molto, vedremo la prossima settimana”.

Su Osimhen: “Siamo al diciassettesimo giorno dall’infortunio, Osimhen ha avuto il classico infortunio del centometrista e, infatti, è interessato il bicipite femorale. Ha avuto una lesione di secondo grado, è una zona delicata e c’è bisogno di un’attenzione maggiore. Prima della Cremonese diventa una settimana cruciale, se la fase di riabilitazione continua così, l’obiettivo è proprio il match contro i grigio-rossi. È un giocatore molto fisico e anche il fatto che non si tira mai indietro ovviamente aumenta i rischi. Non ha mai avuto infortuni muscolari, questo il primo. Indossa ancora la maschera per avere quella tranquillità in più, se poi c’è anche un po’ di scaramanzia bisogna chiederlo a lui”.

Su Demme: “Demme ha ripreso in gruppo, abbiamo rispettato tutti i tempi, forse anche guadagnato qualche giorno. Sta facendo tutto e anche bene, la condizione fisica è ottima ma ovviamente deve ritrovare quelle dinamiche dei contrasti e del lavoro di squadra, è pienamente recuperato”.

12 gare in 42 giorni, come si gestiscono? “Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine, trovo un lato positivo: riusciamo ad avere una settimana tipo tra il Bologna e la Roma. La parte stressante sono i viaggi. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 72 ore e spesso ci ritroviamo dopo 2 giorni ad essere già in rifinitura per il prossimo match. Bisogna gestire anche gli allenamenti che diventano di mantenimento, non si può forzare. I lavori di prevenzione e quello dei fisioterapisti ci danno una grande mano, spesso trattiamo i giocatori stesso al termine della partita”.

Sul mondiale in inverno: “In realtà è una finestra temporale quasi sovrapponibile a quella che abbiamo avuto tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di questo.

Non abbiamo ancora quantificato quanti giorni, ma daremo una pausa ai giocatori.

Ovviamente andranno fatto delle partite amichevoli, immagino anche un periodo di mini-ritiro.

Poi bisogna gestire anche coloro che tornano dal mondiale, c’è da valutare anche se vanno avanti o meno nel mondiale”.

Si sta giocando troppo? “Le squadre hanno più o meno gli stessi infortuni, poi dipende dal periodo in cui avvengono. È stato dimostrato che giocando ogni 3 giorni, alla 4/5 partita consecutiva aumenta il rischio di infortunarsi, è un dato scientifico. Poi ci sono giocatori come Callejon che ha giocato tantissime partite senza mai farsi male. Avendo 16/17 nazionali alcuni ragazzi fanno oltre 60 partite all’anno e sono tantissime”.

Sullo staff medico del Napoli: “Vorrei ringraziare tutto il mio staff, i complimenti vanno a tutti loro, è grazie a questa collaborazione che riusciamo ad ottenere importanti risultati”.