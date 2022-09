Infortuni Napoli: l’aggiornamento sulle condizioni di Demme, Politano e Osimhen

Prima pausa del campionato in questo weekend, che dal 13 agosto ad oggi non ha trovato alcuno stop in vista dei Mondiali in Qatar che si giocheranno dal 20 novembre al 18 dicembre. In questo fine settimana i calciatori si sono uniti ai propri connazionali per le ultime partite della fase a gironi di Nations League. Il ritorno della Serie A è previsto per il weekend di inizio ottobre: il Napoli giocherà contro il Torino in casa sabato alle ore 15:00.

Infortunio Osimhen: il possibile rientro

Dopo questa sosta sarà un vero e proprio tour de force fino ai Mondiali: 12 partite da giocare in 42 giorni. Luciano Spalletti sta vivendo già la pesante assenza di Victor Osimhen, che a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro è impossibilitato a scendere in campo per un periodo di 30/40 giorni.

FOTO: Getty Images, Osimhen

L’edizione odierna di Repubblica fornisce un aggiornamenti per i calciatori ad oggi indisponibili. Il centravanti nigeriano è quasi rimesso in sesto grazie alle terapie riabilitative che ha svolto e già nella giornata di oggi potrebbe essere sottoposto ad un test di verifica a Castel Volturno. A partire dai risultati sarà poi possibile individuare una data di rientro. Orientativamente il calciatore dovrebbe rientrare per la partita contro la Cremonese, ma si spera di averlo a disposizione anche contro l’Ajax.

Le ultime su Demme e Politano

Per quanto riguarda Diego Demme, il quotidiano scrive che il calciatore è pronto a tornare in gruppo dopo la lunga convalescenza per la frattura al piede. Matteo Politano, invece, uscito dal campo per un infortunio alla caviglia contro il Milan e che ha lasciato il ritiro a Coverciano, rimarrà a riposo fino all’inizio della prossima settimana.