Kim, numeri da paura: il sudcoreano è primo in due classifiche speciali

Kim Minjae è arrivato al Napoli con un peso non indifferente da sorreggere: l’onere di dover sostituire uno dei difensori più forti al mondo, Kalidou Koulibaly. Senza timori, il difensore sudcoreano si è inserito perfettamente nell’ambiente già da i primi giorni, dimostrando durante il ritiro un forte spirito di adattamento non solo sul campo da gioco.

Kim Min-Jae Napoli (Getty Images)

Con l’inizio del campionato Kim è diventato da subito uno dei titolari inamovibili per Luciano Spalletti, dando continuità di prestazioni, garanzie di sicurezza in difesa e mettendo a segno due gol in cinque partite. Numeri non indifferenti per un difensore alla sua prima esperienza in Serie A.

Kim al primo posto: i numeri

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sul calciatore sudcoreano, riportando due classifiche speciali in cui Kim si posiziona al primo posto. Secondo quanto scritto sul quotidiano, infatti, il difensore è primo nel nostro campionato per quanto riguarda i duelli aerei, al pari con Thomas Henry del Verona, ed anche per quanto concerne i gol segnati da calcio d’angolo.