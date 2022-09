Stop al riposo, il Napoli torna ad allenarsi: il comunicato

Tre i giorni di vacanza concessi da Luciano Spalletti ai calciatori del Napoli, dopo la vittoria contro il Milan per 1-2 a San Siro. Meritato riposo, dunque, per gli azzurri, in vista della prima sosta di campionato che si terrà questo weekend per gli impegni in Nazionale. Diversi calciatori del Napoli sono ovviamente lontani dal capoluogo campano per unirsi ai connazionali, ma Spalletti si rimetterà a lavoro con chi è rimasto.

FOTO: Getty Images, Napoli

Come dichiarato da comunicato ufficiale, gli azzurri riprenderanno gli allenamenti oggi a Castel Volturno per preparare il match casalingo contro il Torino, in programma per il 1° ottobre alle ore 15:00.

Il comunicato ufficiale della SSC Napoli

Di seguito quanto scritto nel comunicato:

“Dopo il successo a San Siro contro il Milan, il Napoli riprenderà oggi la preparazione all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il campionato riprenderà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A”.