Ammutinamento Napoli, decisione per tre ex azzurri: svelate le cifre da pagare!

Nella trasmissione sportiva “Radio Goal” in onda sulla radio ufficiale degli azzurri, “KISS KISS Napoli”; è intervenuto l’avvocato ufficiale della SSC Napoli, Grassani. Ecco quanto dichiarato dal legale circa la questione dell‘ammutinamento della squadra in occasione della partita di Champions League del 2019 tra Napoli e Salisburgo:

“Con questa sentenza emessa dal giudice del lavoro del tribunale di Napoli, si chiude la posizione di Hysaj. Ovviamente ne rimangono aperte altre per quanto riguarda il comportamento assunto nel post gara di Napoli Salisburgo, quindi aver disatteso le indicazioni della società e aver assunto un comportamento di insubordinazione.

Dopo che il collegio arbitrale si era pronunciato, condannando Hysaj, quest’ultimo ha deciso di impugnare il lodo, ma è stato rigettato. Il verdetto ha confermato la correttezza, condannando anche Hysaj a pagare 3.500 euro di spese legali”.

“Per quanto riguarda Maksimovic, non ha impugnato il lodo che lo portava a pagare 28.500 euro di sanzione pecuniaria in merito al suo comportamento e ha provveduto spontaneamente all’adempimento.

Allan invece che è stato colpito dalla sanzione pecuniaria maggiore, per un totale di 170.000 euro. Il brasiliano ha impugnato il lodo arbitrale per il pagamento di questa somma e nelle prossime settimane è attesa la sentenza anche per questa impugnazione”.

