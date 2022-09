Il Napoli non potrà più usare l’immagine di Maradona: c’è la decisione del tribunale

Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre 2020, è stato per il Napoli e per il calcio mondiale un calciatore unico nel suo genere sia per la sua personalità fuori dal campo sia per il suo estro calcistico.

El Pibe de Oro, giunto al Napoli nel 1984, ha vissuto gli anni più belli della sua carriera nella città partenopea: accolto al suo arrivo da oltre 70mila persone, l’argentino ha sin dal primo momento ricambiato l’amore dei napoletani con illustri giocate ma soprattutto vincendo diversi trofei.

Su tutti, ovviamente, gli unici due scudetti della storia del Napoli e la vittoria in Coppa Uefa: gesta quelle di Diego che hanno fatto innamorare tutti gli amanti del calcio.

Anche dopo la sua scomparsa, Maradona ha continuato a far parlare di sé.

Una delle questioni più calde, dopo la morte dell’ex giocatore, è stata sicuramente quella inerente alle maglie che il Napoli, proprio per ricordare il più grande di tutti i tempi, ha realizzato con il volto dell’argentino.

Maglia Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

In quell’occasione, il club di De Laurentiis aveva acquisito da Stefano Ceci, storico manager di Maradona, i diritti necessari per la realizzazione di quella maglia celebrativa.

Tuttavia, la famiglia del Diez si è immediatamente opposta definendo quell’atto: “lesivo delle aspettative patrimoniali per lo sfruttamento dell’immagine di un simbolo planetario del calcio, riconosciuto e riconoscibile in tutto il mondo, il cui valore economico appare di notevole portata, quasi inestimabile”.

In particolare, stando a quanto riportato da Il Mattino, il giudice Paolo Andrea Vassallo, ha negato a Ceci “ogni ulteriore utilizzo dell’immagine di Diego Armando Maradona”.

Nello specifico, anche la Società Sportiva Calcio Napoli non potrà utilizzare l’immagine del compianto campione argentino.