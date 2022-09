Roma-Napoli, brutta notizia per i tifosi azzurri: il comunicato

Dopo il successo per 2 a 1 in casa del Milan, il Napoli sarà impegnato il prossimo 1 ottobre in casa contro il Torino per l’ottava giornata di Serie A TIM 2022/2023. I granata occupano la nona posizione in classifica a quota 10 punti.

Dopo la trasferta di Cremona (9 ottobre), il Napoli se la vedrà in casa col Bologna (16 ottobre) e all’Olimpico contro la Roma di Mourinho (23 ottobre). Il club capitolino ha già pubblicato attraverso i propri canali ufficiali le modalità d’acquisto dei biglietti per assistere alla sfida.

Tifosi Napoli (Getty Images)

C’è una brutta notizia, però, per i tifosi azzurri. Secondo quanto comunicato dalla Roma, la vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Campania è vietata. Di seguito quanto comunicato sul sito ufficiale della società giallorossa:

“La vendita per i residenti nella regione Campania è vietata fino a nuove disposizioni eventualmente e successivamente comunicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Maggiori informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti, verranno comunicate nei prossimi giorni“.

Come già capitato diverse volte negli scorsi anni, la trasferta capitolina è stata vietata ai tifosi partenopei per motivi di sicurezza.