È fatta per Fabio Cannavaro: allenerà per la prima volta in Italia

Fabio Cannavaro, dopo l’esperienza con la Cina, era alla ricerca di una nuova squadra da settembre 2021 e, come dichiarato stesso da lui, avrebbe avuto piacere a trovare una panchina in Europa. I sogni son desideri ed alle volte i desideri si realizzano. L’ex calciatore di Napoli e Juventus, infatti, allenerà la sua prima squadra in Italia come confermato dalle ultime voci di mercato.

FOTO: Getty Images, Cannavaro

Futuro Cannavaro: pronta la nuova squadra

Si tratta di una squadra di Serie B ed in particolare vicino casa: l’ex pallone d’oro sarà il nuovo allenatore del Benevento. A confermarlo tramite il proprio profilo Twitter è stato il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha confermato l’esito della trattativa.

Di seguito quanto scritto dal giornalista:

“Fabio Cannavaro al Benevento: tutto fatto da ieri sera“

Dopo aver allenato in Oriente, tra gli Emirati e la Cina, l’ex difensore italiano approda alla sua prima esperienza tricolore. Pronto l’esonero in casa Benevento per Fabio Caserta, dopo due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, realizzate in questo avvio di campionato. I giallorossi si trovano in tredicesima posizione a quota sette punti ed attendono una rivoluzione per rimettersi al più presto in carreggiata.