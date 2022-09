Italia, Raspadori: “È un periodo difficile, bisognerà ripartire con chi è qua da più tempo”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, sta rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Coverciano. Nel secondo giorno di raduno della Nazionale, è il giovane attaccante azzurro a prendere la parola.

Raspadori, arrivato quest’estate all’ombra del Vesuvio, ha già realizzato due gol con la maglia del Napoli: uno in campionato contro lo Spezia e un altro in Champions League contro i Rangers. L’attaccante classe 2000 è ora pronto a fare bella figura anche con l’azzurro della Nazionale in vista degli impegni contro l’Inghilterra e l’Ungheria. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Raspadori, Nazionale italiana (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Italia, le parole di Raspadori

“Ripartire con chi è qua da più tempo è la cosa più giusta. Bisogna trovare l’entusiasmo di partire. Il lavoro è l’unica strada che si conosce per fare qualcosa di grande”.

“C’è voglia di fare bene e mettersi in gioco. Sono partite importanti e dobbiamo concentrarci per arrivarci nel migliore nei modi soprattutto dal punto di vista fisico”.

“È un periodo difficile, c’è da reagire e avere entusiasmo nell’andare oltre e nel bene non dobbiamo fermarci, l’ambiente sportivo va avanti velocemente. Dobbiamo ritornare con l’entusiasmo e la voglia che avevamo. Dopo l’europeo forse ci siamo un po’ spenti. È stata una nostra mancanza. Dobbiamo ripartire nel migliore dei modi”.

“Ringrazio il mister per le sue parole, è un onore sentirsi dire che posso ricoprire più ruoli. Quello che preferisco è rimanere alla zona centrale del campo, voglio mettermi a disposizione della squadra. Il risultato più grande è quello di mettersi nelle condizioni di far bene ai compagni. Sono stato sempre generoso. Spero di poter essere d’aiuto come sempre”.

“Sono sempre stato molto ambizioso, sto vivendo tutto con equilibrio, penso che la cosa più importante sia questa. Non bisogna farsi prendere dall’emozione”.

“Il modulo lo sceglie il mister, io penso che per mie caratteristiche avere un attaccante a fianco mi fa esprimere al meglio. Poi sono nato come prima punta, mi sono sempre sentito naturale nel farlo, quindi da parte mia non ci sono problemi a ricoprire più ruoli. Ho avuto la fortuna di crescere nel Sassuolo, ho avuto la possibilità di sbagliare e di rimanere in campo nonostante gli errori. Adesso ho più sicurezza. Tutto ciò mi ha portato anche a intraprendere questo nuovo percorso con il Napoli. Consiglio di non mettersi limiti, sia nel bene che nel male, lavorare senza fermarsi e concentrarsi sul proprio sogno è l’unica cosa che conta”.

“Mi reputo più attaccante che rifinitore, stare al centro del campo mi porta a stare più vicino alla porta. Mi è capitato di fare anche l’esterno, sia a destra che a sinistra, e sono sempre stato a disposizione, questo non mancherà mai”.

“Sarà pesante non vedere l’Italia al Mondiale. Senza il Mondiale è così, è un momento difficile ma c’è da guardare oltre, c’è da reagire, e fare il nostro lavoro nel migliore dei modi. Votare il 25 settembre? Probabilmente avremo la possibilità di farlo, per me è importante poter esprimersi in questo senso, è la cosa giusta”.