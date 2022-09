Il Napoli vince a San Siro, ADL si complimenta ma non cita una parola: il retroscena

Il Napoli di Luciano Spalletti vince a San Siro contro il Milan con il risultato di 1-2. Come prevedibile, non è stata una partita facile, ma il Napoli è riuscito a strappare i tre punti.

Quella di San Siro è stata una partita dove nessuna delle due squadre meritava di perdere. Entrambe hanno espresso un gioco che raramente si vede in Serie A, votato all’attacco e ad un ritmo elevatissimo.

Il Napoli la vince grazie alle parate di Meret, alle chiusure di Kim, alle sterzate di Kvaratskhelia e la voglia di Simeone.

Napoli’s players celebrate at the end of the Italian Serie A football match between AC Milan and Napoli on September 18, 2022 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Tre punti che valgono molto di più in classifica nel giorno in cui cadono Milan, Juventus, Inter e Roma, ma soprattutto valgono molto di più nella testa degli azzurri: raggiungere la consapevolezza che anche contro le grandi squadre, possono portare a casa il risultato. Se la goleada con il Liverpool poteva essere un’impresa, la vittoria contro il Milan non lascia dubbi: il Napoli ha la qualità e la mentalità per affrontare questo tipo di partite.

Nel post gara, il presidente Aurelio De Laurentiis si è voluto complimentare con i ragazzi attraverso un tweet: “Una vittoria di sofferenza e tenacia. Godiamoci questa splendida partita! Forza Napoli Sempre!!”.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena riguardo le parole del patron azzurro, spiegando come volutamente non abbia usato la parola “primato” per non caricare la squadra di ulteriori pressioni.

Di seguito quanto si evince tra le pagine della “Rosea“:

“Una vittoria di sofferenza e tenacia. Godiamoci questa splendida partita! Forza Napoli Sempre!! Con un tweet al fischio finale di Mariani il presidente Aurelio de Laurentiis festeggia il successo a San Siro e il primato, che non cita – e non è un caso – al suo giovane Napoli. non vuole mettere pressione“.