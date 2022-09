Tifosi del Milan contro Politano: è successo dopo il gol dell’azzurro

Chiude la settima giornata di Serie A il match tra Milan e Napoli, una sfida entusiasmante considerando il grande inizio di campionato di entrambe le squadre.

In giornata sono arrivate le vittorie di Udinese e Atalanta rispettivamente ai danni di Inter e Roma e, dunque, sia i rossoneri che i partenopei sono chiamati a rispondere sul campo.

La partita era bloccata sullo 0-0, entrambe le squadre non riuscivano ad imporre il proprio gioco e di conseguenza lo spettacolo ne stava risentendo.

Tuttavia, un episodio chiave si è verificato intorno al minuto 50’: Kvara in area di rigore punta Dest che lo atterra, dopo un consulto al Var, l’arbitro ha assegnato il rigore al Napoli.

Dal dischetto si è presentato Matteo Politano che dagli undici metri, così come in Champions League contro i Rangers, non sbaglia e porta gli azzurri in vantaggio.

Gol Politano

Subito dopo aver segnato i tifosi del Milan hanno inveito contro l’esterno azzurro, dedicandogli due cori spiacevoli: “Politano figlio di p******” e “Uccidetelo”.

Ricordiamo che Politano ha vestito la maglia dell’Inter e, probabilmente, il suo passato nerazzurro non è stato dimenticato dai supporters rossoneri.