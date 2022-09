Politano rivela: “Ho avuto un problema fisico ed ho dovuto lasciare il campo!”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Politano (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Le parole di Politano

“Il rigore? Volevo calciare centrale, non è partita come pensavo. Per fortuna è andata bene. È stata una partita fondamentale, abbiamo sofferto un po’ ma è andata bene”.

“Il mister era contento, ci teneva a far bene. Adesso avremo un po’ di tempo per riposarci. Ho un piccolo problema alla caviglia, si è girata e si è un po’ gonfiata. Vediamo nei prossimi giorni come va”.

“C’è grande entusiasmo. C’erano tante chiacchiere su Napoli quest’estate ma noi abbiamo lavorato sodo con il mister, i nuovi si sono adattati in fretta, quindi siamo partiti molto bene”.

Milan-Napoli, la sintesi del primo tempo

Inizia forte il Milan. Al 7′ sinistro di prima intenzione di Theo Hernandez da fuori area, Giroud devia in qualche modo e la palla finisce di poco a lato. Al 12′ ancora occasione per i rossoneri. De Ketelaere apre a sinistra su Tonali. Cross morbido e incornata di Giroud: palla alta sopra la traversa.

Un minuto più tardi è sempre l’attaccante francese a rendersi pericoloso. Krunic trova una grande imbucata in area per Giroud: finta e conclusione del numero 9; bravissimo Meret che con un grande riflesso devia la palla sulla traversa e poi fuori.

Al 19′ il Napoli si affaccia nell’area di rigore avversaria. Zielinski va alla battuta di un calcio di punizione dopo un fallo di Kjaer su Kvaratskhelia: pallone calciato in mezzo all’area di rigore, De Ketelaere intercetta.

Al 25′ il Milan si fa di nuovo avanti. Ketelaere scambia con Krunic, poi mette al centro per Giroud: il francese ci prova in acrobazia, colpisce la sfera ma la manda alle stelle. Tre minuti dopo Meret si rende protagonista di una super parata. Bennacer va alla battuta di un calcio d’angolo sul secondo palo a cercare Krunic che colpisce di testa: l’estremo difensore azzurro allunga in corner.

Il Napoli prova ad impensierire Maignan: al 37′ Zielinski sventaglia un pallone morbido e preciso sul secondo palo per Politano. Il colpo di testa dell’esterno azzurro finisce tra le braccia del portiere.

Il Napoli si rende nuovamente pericoloso al 42′. Mario Rui cambia gioco su Zielinski. Scarico per Politano e palla dentro per Di Lorenzo. Sul cross basso Kvaratskhelia ci prova col tacco, ma non riesce a indirizzare verso la porta.

Il primo tempo termina a reti bianche. Milan vicino al vantaggio con Giroud prima e Krunic poi. Le parate di Meret e i guizzi di Kvaratskhelia tengono vivo il Napoli.

Milan-Napoli, la sintesi del secondo tempo

Bastano 10′ della ripresa al Napoli per passare in vantaggio. Kvaratskhelia punta Dest, subentrato a Calabria, e prova a rendersi pericoloso in area di rigore avversaria: il terzino statunitense, però, lo ferma fallosamente. Dopo un consulto al VAR, l’arbitro assegna calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Politano che batte Maignan e porta il Napoli in vantaggio.

Il Milan reagisce e attacca subito con grande intensità. Al 57′ Theo Hernandez prova a colpire di testa: la schiena di Di Lorenzo salva la propria porta.

Al 68′ Milan ancora in avanti. Messias, entrato al posto di Krunic, tira di prima intenzione sul suggerimento di De Ketelaere: parata importante di Meret.

Un minuto dopo arriva il pareggio dei rossoneri. De Ketelaere fa correre Theo Hernandez sulla corsia di sinistra: il francese arriva sul fondo e appoggia in area per Giroud che da pochi passi batte Meret.

Al 78′, però, il Napoli torna in vantaggio. Cross perfetto di Mario Rui che pennella un pallone splendido in area a Simeone, subentrato a Raspadori: il Cholito la spizza sul secondo palo e batte Maignan.

All’80’ occasione per Zerbin: il classe ’99, entrato al posto di Politano, calcia di potenza col destro, ma Maignan si oppone. Passano 6′ e il Milan va vicinissimo al gol del pareggio. Theo Hernandez mette in mezzo per Giroud che tocca il pallone per Kalulu: il difensore a due passi da Meret spara clamorosamente sulla traversa.

Nonostante nel finale il Milan si renda pericoloso con le incursioni di Theo sulla sinistra, il Napoli resiste fino alla fine e si porta a casa tre punti fondamentali per il prosieguo della propria stagione.