Politano spiazza tutti: “Volevo farlo sul rigore ma non ci sono riuscito”

Con una grande prestazione convincente il Napoli sbanca San Siro, sponda rossonera, e conquista tre punti importanti.

Gli azzurri sono al comando della classifica della Serie A a pari merito con l’Atalanta di Gasperini che, nel pomeriggio, ha vinto contro la Roma in trasferta.

Ancora una volta, come capitato nell’ultima gara di Champions League contro il Rangers, i partenopei vanno in vantaggio grazie ad un calcio di rigore.

La marcatura è sempre la stessa: Matteo Politano trasforma dagli undici metri.

Politano

Questa volta, però, il rigore tirato dall’esterno offensivo non è stato del tutto impeccabile, difatti, il portiere del Milan, Mike Maignan, è riuscito a toccare il pallone senza, per fortuna del Napoli, riuscire a respingerlo.

Un curioso siparietto, proprio inerente al rigore calciato da Politano, si è verificato negli studi di Dazn, infatti, lo stesso giocatore ha ammesso (sorridendo) di aver tirato male il penalty.

Poi ha commentato cosi:

“Il rigore? Volevo calciare centrale, non è partita come pensavo. Per fortuna è andata bene. È stata una partita fondamentale, abbiamo sofferto un po’ ma è andata bene”.