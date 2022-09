Pioli non ci sta: “Non può succedere quando giochi così bene! Siamo stati migliori del Napoli”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Pioli (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

“Non sono soddisfatto. Quando una squadra gioca così bene non deve perdere. Dispiace, ma non possiamo segnare solo un gol dopo una partita così. C’è delusione, non dovevamo perdere. Dobbiamo essere più concreti e determinati in alcune situazioni. Abbiamo fatto bene dal punto di vista tecnico, tattico, fisico. Non ci abbiamo messo la determinazione che serve nelle due aree, poi il calcio è così”.

“Ho una squadra forte che non perdeva da molto, è un peccato perdere con una prestazione così. Nella situazione del gol di Simeone abbiamo portato troppi giocatori ad aggredire l’uomo in possesso palla. Abbiamo costretto Messias ad abbassarsi ma non abbiamo fatto in tempo a riempire l’area. Non possiamo imputare nulla alla nostra fase difensiva. Per tutte le occasioni che abbiamo avuto dovevamo fare di più in attacco. Per il resto abbiamo concesso pochissimo ad una squadra che sta facendo moltissimo in fase offensiva come il Napoli”.

“Kjaer l’ho tolto perché era ammonito, temevo qualcosa. Calabria l’ho tolto per un affaticamento al flessore, altrimenti non l’avrei tolto. Lui stava giocando molto bene sia in fase difensiva che offensiva. Dest è un ottimo giocatore comunque”.

“De Ketelaere ha fatto la migliore partita della stagione, è in crescita continua. Stasera mi è piaciuto moltissimo, l’ho cambiato solo per trovare più energia nei minuti finali. Si sta inserendo benissimo”.