De Laurentiis entusiasta del Napoli: “Vittoria di sofferenza e tenacia”

Il Napoli espugna San Siro giocando una gara perfetta.

Nel primo tempo leggermente meglio i rossoneri che vanno vicini al gol con Giroud ma Meret, sul tentativo di tiro dell’attaccante, risponde presente salvando gli azzurri.

La prima frazione prosegue senza particolari emozioni, le due compagini non riuscivano a trovare gli spazi giusti per colpire.

Nel secondo tempo sale in cattedra il Napoli: Kvaratskhelia si procura un calcio di rigore trasformato poi da Politano e infine, dopo una bella sponda, su cross di Mario Rui, la insacca Simeone riportando gli azzurri in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di Giroud.

Politano gol

Dunque, una bella vittoria per i partenopei che si portano in vetta alla classifica andando a vincere in casa dei campioni d’Italia.

Non poteva mancare, come di consueto, dopo una grande prestazione il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis.

Queste le sue parole:

“Una vittoria di sofferenza e tenacia. Godiamoci questa splendida partita! Forza Napoli Sempre!!!”.

Adesso ci sarà la sosta della nazionale, alla ripresa gli azzurri sfideranno in casa il Torino di Ivan Juric.