Alvino commovente sui social: “Solo per questo è bello tifare Napoli”

Si chiude una settimana perfetta per il Napoli: dopo la vittoria nei minuti finali contro lo Spezia siglata Raspadori, la grande prestazione europea contro il Rangers, i partenopei espugnano anche Milano vincendo in casa dei campioni d’Italia.

Gli azzurri chiudono questo ciclo di sette partite in testa al campionato a pari punti con l’Atalanta; dopo la sosta affronteranno in quel di Fuorigrotta il Torino.

Napoli

È stata una grande prestazione collettiva quella del Napoli, la squadra di Spalletti ha difeso in maniera ordinata per poi attaccare con le qualità dei propri giocatori offensivi.

È stato un Napoli cinico: ha sprecato davvero poco ed è riuscito a concretizzare le occasioni che ha avuto a disposizione.

Particolarmente emozionante è stato il commento di Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, sul match disputato dagli azzurri.

Di seguito le sue parole:

“È per serate come questa che vale la pena di tifare Napoli. Le lacrime di gioia di chi era a Milano si fondono con quelle di tutti i napoletani sparsi nel mondo. Partita da uomini veri. Gara sontuosa di Rui. Troppe volte in discussione. Questo è il vero segnale di crescita”.