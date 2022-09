Milan-Napoli partita scudetto? Risposta a sorpresa di Pioli in conferenza

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa, come di consueto, il match di domenica sera tra i rossoneri e il Napoli alle ore 20.45 in quel di San Siro.

Sarà una sfida importante per entrambe le squadre che si ritrovano a pari punti in testa alla classifica, tuttavia, non sarà un incontro decisivo ai fini del campionato ma chi vincerà avrà sicuramente un grande vantaggio sia in classifica ma soprattutto dal punto di vista ambientale e mentale.

Stefano Pioli (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Di seguito le parole del tecnico dei campioni d’Italia:

Sull’assenza di Leao: “Sarà una gara difficile, con un grande squadra come il Napoli. Anche noi abbiamo le nostre qualità. Leao? Non conta chi mancherà domani. Saelemaekers è un destro che può giocare a sinistra”.

Sul Milan: “Siamo consapevoli delle nostre qualità, vogliamo fare una grande prestazione. Dopo aver giocato in Champions è meglio incontrare un’altra squadra che ha giocato in settimana. Conta chi scenderà in campo e come si esprimerà il collettivo. Domani partiamo 11 contro 11 con le stesse motivazioni. Sarà una bella partita”.

Sul Napoli: “Il Napoli ha talento e Spalletti dà una grande identità alla squadra. Il loro mercato gli ha permesso di portare giocatori non famosi ma che si sono subito integrati. Siamo due squadre simili che cercano di attaccare con tanti giocatori, ci assomigliamo. Domani daremo le dimostrazioni”.

Partita scudetto? “Lo sarà, 3 punti in più o in meno possono fare la differenza. Daremo il massimo per vincere, sarà un campionato equilibrato, ci sono più squadre attrezzate per vincere lo scudetto. Anche le medio-piccole sono cresciute”.

Su Spalletti: “Stimo molto Spalletti, fa giocare bene le sue squadre. Tantissimi anni fa guardai i suoi allenamenti. È molto capace e bravo, lui migliora i giocatori. È un top”.

Sui tifosi: “La carica dei tifosi è al massimo. Ci trasmettono tanta energia, giocare in casa è un vantaggio”.

Sulla vigilia: “Ho vissuto la vigilia del match come tutte le altre partite. Sono lucido ed energico”.