Spalletti si sbilancia: “In attacco scelta fatta per caratteristiche”, poi la rivelazione sul nuovo acquisto

È la vigilia di Milan-Napoli: domani sera, a San Siro, i partenopei sfideranno i campioni d’Italia.

Gli azzurri sono in testa alla classifica a puri punti proprio con i rossoneri e con l’Atalanta: proprio per questo motivo il match di domani può poi rivelarsi decisivo al termine del campionato.

Come da programma, Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha presentato l’importante sfida di domani.

Spalletti, Conferenza stampa

Nello specifico, il tecnico ha parlato della coppia d’attacco Simeone–Raspadori, di Ndombelè e del suo inserimento nel gruppo squadra e infine anche di Olivera, che fin qui ha giocato ottime partite.

Ecco le parole dell’allenatore azzurro:

Su Raspadori e Simeone: “Uno dà più profondità, attacca gli spazi dietro la difesa è più fisico, parlo di Simeone, li abbiamo scelti di proposito con caratteristiche diverse. Raspadori è più sgusciante come ha fatto vedere contro il Rangers in occasione del gol e la marcatura è più difficile. Non siamo Osimhen- dipendenti ci sono anche gli altri, bisogna fare risultato lo stesso, bisogna salvaguardare condivisione d’intenti per quanto riguarda il nostro spogliatoio”.

Sul ruolo di Ndombelè: “Ha fatto tutti i ruoli di centrocampo, per giocare play basso c’è bisogno di rapidità per divincolarsi perché se perdi palla poi diventa difficile, le qualità di Lobotka sono importanti per quel ruolo, lui è più lento ma più fisico e quindi può giocare in quel ruolo. Penso che a due sia perfetto per lui, nel 4-2-3-1 ad esempio, con meno incursioni e profondità. Ha tante conoscenze calcistiche ed esperienza”.

Su Olivera: “Sono movimenti del calcio moderno, l’inserimento del terzino in mezzo al campo aiuta la squadra. Olivera l’ha fatto bene nell’ultima partita ma lo sanno fare anche gli altri come Di Lorenzo e Mario Rui. Olivera per quello che è il suo calcio è abituato in maniera diversa ma poi giocando con questi giocatori può apprendere anche lui”.