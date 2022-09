Tifosi carichi di entusiasmo: il Napoli non sarà solo a San Siro, i numeri

Ancora zero sconfitte per il Napoli in questo avvio di stagione: gli azzurri di Luciano Spalletti occupano il primo posto in classifica sia in Serie A, a pari punti con Atalanta e Milan, che in Champions League in solitaria. In entrambe le competizioni i partenopei vantano il miglior attacco con tredici reti realizzate nel campionato italiano e sette nella fase a girone del massimo trofeo continentale.

FOTO: Getty Images, Pioli e Spalletti

Numeri sorprendenti: quanti tifosi azzurri saranno a San Siro

Nella settima giornata di Serie A, che inizia questa sera con Salernitana-Lecce, il Napoli scende in campo contro il Milan a San Siro per uno scontro diretto fondamentale in chiave scudetto. Si tratta di un primo vero e proprio test in Serie A e agli azzurri non mancherà il supporto dei loro tifosi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, infatti, a San Siro ci saranno oltre 5mila supporter del Napoli pronti a dare la carica alla propria squadra.

Gli uomini di Luciano Spalletti, quindi, in una gara così complessa potranno fare affidamento sui tifosi, che numerosi hanno organizzato questa lunga trasferta a Milano.