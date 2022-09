Milan-Napoli, gli azzurri contano sulla “bestia nera” dei rossoneri: sarà titolare?

Dopo la vittoria di mercoledì sera contro i Rangers, gli uomini di Spalletti sono chiamati subito a confermare il proprio stato di forma in una gara che si prospetta tutt’altro che semplice. Domenica sera, infatti, andrà in scena Milan-Napoli, uno dei big match più attesi del campionato.

I rossoneri, reduci dalla vittoria dello Scudetto dello scorso anno, si trovano a pari punti con il Napoli e l’esito finale di questa sfida definirà chi guiderà temporaneamente la classifica di Serie A.

Il Milan pagherà l’assenza di Rafael Leao, espulso per doppio giallo nel match contro la Sampdoria e dunque squalificato per la sfida di giornata.

Gli azzurri, invece, dovranno sicuramente fare a meno di Victor Osimhen, che ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro ed è stato costretto ad uno stop di almeno un mese. Senza il nigeriano il Napoli può fare affidamento su uno tra Raspadori e Simeone.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, non è da escludere che l’attaccante ex Sassuolo possa partire titolare al San Siro.

Politano (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Milan-Napoli, Politano favorito su Lozano?

Per Spalletti si prospetta un ballottaggio anche sulla fascia destra: Hirving Lozano non è partito per la Scozia a causa di una sindrome influenzale. Al suo posto ha giocato Matteo Politano, autore del primo gol degli azzurri ad Ibrox.

Il messicano, però, avrebbe smalito i sintomi influenzali e sarebbe pronto per tornare agli ordini del tecnico Luciano Spalletti. Resta da capire se sarà lui a partire titolare contro il Milan o se verrà ancora data fiducia a Matteo Politano.

L’attaccante ex Sassuolo ed Inter, tra l’altro, ha una statistica a suo favore: Politano, infatti, ha già segnato tre reti al Milan al San Siro. Una vera e propria “bestia nera” per i rossoneri. I primi due li ha realizzati con la maglia dei neroverdi nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018; l’ultimo proprio con la maglia del Napoli, durante la stagione 2020/2021, nella sfida vinta per 1 a 0 dagli azzurri.