Home » News Calcio Napoli » Il Milan non si ferma: a lavoro da ieri sera per il match contro il Napoli

Tramite comunicato ufficiale il Napoli ha reso noto che gli uomini di Luciano Spalletti riprenderanno gli allenamenti nella giornata di oggi, dopo il giorno di riposo concessogli dal tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Milan previsto per domenica sera alle 20:45: un vero e proprio scontro diretto tra due squadre a pari punti che si contendono la vetta della classifica.

Milan no stop: da ieri a Milanello

Su un fronte, dunque, il Napoli, che dopo la vittoria sui Glasgow Rangers e la sfiancante trasferta che li ha riportati a casa alle cinque del mattino, ha deciso di prendersi un giorno di riposo; sull’altro, il Milan che non si è mai fermato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, ieri sera i rossoneri erano a Milanello e si sono divisi tra massaggi e lavoro di scarico dopo la vittoria sulla Dinamo Zagabria.

FOTO: Getty Images, Pioli

In mattinata Pioli tornerà ad allenare i suoi uomini per preparare la sfida contro il Napoli. Il tecnico dei Diavoli di Milano pagherà l’assenza di Rafael Leao, squalificato per doppio giallo nel match contro la Sampdoria. La Rosea riporta inoltre che nel pomeriggio si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto del Milan Sergino Dest.