Leao squalificato per Milan-Napoli: la scelta di Pioli per sostituirlo

Si avvicina il sempre di più il big match di questa giornata, il primo per il Napoli in avvio di campionato: domenica alle 20:45 gli azzurri scenderanno in campo a San Siro per affrontare il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, reduci dalla vittoria della scorso anno, si trovano a pari punti con il Napoli e l’esito finale di questa sfida definirà chi guiderà temporaneamente la classifica di Serie A.

FOTO: Getty Images, Leao

Luciano Spalletti paga l’assenza di Victor Osimhen, che ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro ed è stato costretto ad uno stop di almeno un mese. Senza il nigeriano il Napoli può fare affidamento su uno tra Raspadori e Simeone, entrambi dimostratisi pronti al momento del bisogno.

Milan-Napoli: le scelte di Pioli sulla formazione

Anche l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dovrà pagare una pesante assenza contro il Napoli. Si tratta di Rafael Leao, espulso per doppio giallo nel match contro la Sampdoria e dunque squalificato per la sfida di giornata. L’edizione odierna de Il Mattino presenta tra i favoriti di Pioli per sostituire il portoghese, Brahim Diaz o Saelemakers con Messias sulla destra e Giroud prima punta. Con un 4-2-3-1, alle spalle del francese scenderà in campo il nuovo acquisto rossonero Charles De Ketelaere.