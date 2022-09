Calaiò sicuro: “Lo farà il Milan”, poi l’elogio all’azzurro e a Spalletti

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tv Luna, parlando della stagione del Napoli fino a questo momento e, in particolare, si è soffermato sulle prestazioni di un giocatore: Stanislav Lobotka.

Stanislav Lobotka (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Di seguito le sue parole:

Su Lobotka: “Questo è un Napoli Lobotka dipendente. Oggi è un giocatore fondamentale, dà equilibrio e quando non c’è si fa sentire la sua assenza. Complimenti a Spalletti perché lo ha recuperato totalmente, era in sovrappeso e fuori forma, oggi è imprescindibile a mio parere”.

Su Milan-Napoli: “Il Napoli ha fatto un lavoro ottimo sul mercato, complimenti a Giuntoli. Questo è un Napoli competitivo. Contro il Milan firmerei per un pareggio a San Siro, non sarà una sfida facile. Anche loro sono in un buon momento e ce la metteranno tutta in casa per fare risultato”

Sulla coppia Politano-Lozano: “Decisamente meglio Politano al momento. Lozano non è al top, non capisco perché Spalletti a volte lo preferisca”.