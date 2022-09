Home » Copertina Calcio Napoli » Rangers-Napoli, vittoria storica per gli azzurri: il traguardo

Prosegue il cammino del Napoli in Champions League e gli azzurri collezionano la seconda vittoria in fila in questa edizione della coppa dalle “grandi orecchie“.

I ragazzi di Spalletti sono dunque in testa al gruppo e possono guardare con ottimismo un girone che al momento dei sorteggi sembrava alla portata ma comunque insidioso. Oltre al Liverpool, finalista della scorsa edizione e tra le migliori squadre d’Europa, il Napoli doveva affrontare l’Ajax e i Glasgow Rangers. I primi sono una squadra dalla grandissima tradizione europea che negli ultimi anni hanno sfornato talenti cristallini come De Jong e De Ligt, mentre gli scozzesi sono i finalisti della scorsa Europa League.

Napoli’s players celebrate scoring the team’s first goal during the UEFA Champions League Group A football match between Scotland’s Rangers and Italy’s Napoli at Ibrox stadium in Glasgow, on September 14, 2022. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

Napoli, sono 100 le vittorie in Europa!

Dopo due match, il Napoli ha battuto sia Liverpool che Rangers aggiungendo prestigio alla propria storia; in particolare, quella di ieri sera rappresenta una vittoria storica per partenopei.

Il Napoli ha così collezionato la centesima vittoria della propria storia in campo europeo. Un traguardo importante che certifica la crescita di questa squadra sotto il profilo internazionale e questo garantisce certamente maggior blasone alla squadra e soprattutto un maggior spazio in vetrina per gli azzurri.