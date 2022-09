Il Napoli vola in Europa e scala posizioni nel Ranking Uefa – CLASSIFICA

Il Napoli ha iniziato la sua stagione europea alla grande. Due vittorie incredibili contro Liverpool e Rangers, hanno lanciato gli azzurri in testa al girone di Champions. Non è tutto; il Napoli grazie a queste partite continua a collezionare punti validi per il Ranking Uefa (che tiene conto delle ultime 5 stagioni) e dopo la vittoria di ieri sera, gli azzurri hanno fatto un ulteriore balzo in avanti.

Napoli’s players celebrate the team’s third goal during the UEFA Champions League Group A football match between Scotland’s Rangers and Italy’s Napoli at Ibrox stadium in Glasgow, on September 14, 2022. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

Gli azzurri sono saliti così a 64.000 punti e sono saliti al 22esimo posto scavalcando l’Arsenal. Il Napoli così tiene il passo del Benfica che ha vinto a Torino e si ritrova ai margini della top20 europea.

Di seguito la classifica:

1 Man City 120.000

2 Bayern 117.000

3 Liverpool 110.000

Chelsea 110.000

5 Psg 101.000

6 Real Madrid 100.000

7 Barcellona 95.000

8 Juventus 88.000

9 Man United 88.000

10 Ajax 87.000

11 Atletico 83.000

12 Roma 78.000

13 Siviglia 75.000

14 Borussia 74.000

15 Inter 73.000

16 Villarreal 72.500

17 Lipsia 70.000

18 Tottenham 68.000

19 Eintracht 67.000

Porto 67.000

21 Benfica 65.000

22 Napoli 64.000

23 Arsenal 62.000

———–

28 Atalanta 55.500

37 Lazio 39.000

47 Milan 33.000

106 Fiorentina 12.700