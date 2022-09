Il Ct della Georgia pazzo di Kvaratskhelia: “Mi ricorda un fuoriclasse”

Kvaratskhelia ha iniziato alla grandissima la sua avventura a Napoli. 4 reti e 2 assist in otto partite disputate oltre a delle giocate da fuoriclasse assoluto.

L’entusiasmo in città è altissimo per l’esterno georgiano e non sono tardati ad arrivare i paragoni con alcuni dei giocatori più forti che il calcio abbia mai visto.

Kvaratskhelia Napoli (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

A sbilanciarsi è anche Willy Sagnol, ex terzino francese del Bayern Monaco e oggi ct della nazionale georgiana.

Sagnol ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport dove ha elogiato il numero 77 azzurro.

Di seguito quanto evidenziato:

“Sono molto deluso, ho provato a convincere diversi club di Ligue 1 a prenderlo e ora mi darebbe fastidio se qualcuno mi dicesse: “Sì, è un grande giocatore”. Perché quando l’ho segnalato tutti mi dicevano che si stancava presto, che poi è solo un georgiano e non un brasiliano. I rischi economici erano quasi nulli per un giocatore pronto per tutte le big d’Europa”.

“E’ la copia carbone di Ribery, calciatore già fortissimo alla sua età che poi è comunque riuscito a migliorare nel tempo”.