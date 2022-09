Coppa Italia, il Pomigliano batte 1-0 il Saviano e si qualifica al prossimo turno

Il Pomigliano 1920 raggiunge il primo obiettivo: la qualificazione in Coppa Italia. Si è conclusa con un successo di misura dei padroni di casa la sfida contro Saviano. La partita, valevole per il prosieguo del cammino in Coppa Italia, ha vissuto sin da subito ritmi elevati e pressing costante. Nel primo tempo leggera supremazia del Pomigliano al quale sono stati annullati due gol per sospetto fuorigioco. Il primo gol annullato al 10’ minuto di gioco è di Santorelli che ci riprova al 20’, ma il tiro viene parato. Al 32’ Moccia sfiora il gol, dopo una grande azione. Arriva il secondo gol annullato al Pomigliano con un tiro di Abayian. A seguire anche la squadra avversaria si trova al cospetto di un‘occasione ghiotta, al 37’ ci prova con il numero 9 Chirullo, ma la palla non va in rete, grazie alla deviazione di Rega. Ad un primo tempo a sprazzi per vari motivi, complice un grande agonismo tra le due squadre, è succeduto un secondo tempo tutto a tinte granata.

Nella ripresa infatti i padroni di casa si sono imposti per ritmo e proposizione di gioco, sino ad essere giustamente premiati con il gol griffato Abayian. Al minuto 11 del secondo tempo dopo azione d’angolo è Liberti ad avvicinarsi al gol mancato. Abayian ci prova e per ben due volte al 15’ e al 17’, ma senza i risultati sperati.

La squadra di casa continua a dominare, lasciando poco spazio d’azione alla squadra ospite. Abayian, MVP di giornata, però stavolta pecca di un tiro troppo alto al 20’, mentre al 32’ arriva il colpo di testa di Liberti che purtroppo non concretizza.

Il Pomigliano ha continuato, nonostante il vantaggio, a macinare gioco, legittimando così il risultato. La sfida è dunque terminata 1-0, ma con un’espressione di gioco e di intensità – specialmente nel secondo tempo – che possono solo lasciare buoni auspici. Il Pomigliano Calcio Maschile prosegue a testa alta, la sua corsa nella manifestazione tricolore: lo scenario è magico, grazie alla presenza dei supporter granata che hanno riempito lo stadio Ugo Gobbato, nonostante fosse un giorno infrasettimanale.

Una vittoria dal sapore intenso, condivisa con i tifosi felici per l’obiettivo raggiunto e pronti a sostenere la squadra in vista della 3^ giornata di campionato.