Raspadori: “”Non era facile riuscirci ma ce l’abbiamo fatta! Bravi a farlo dopo alcuni episodi negativi”

Dopo la schiacciante vittoria del Napoli in Scozia contro i Rangers di Glasgow per tre reti a zero, è intervenuto a Canale 5 uno dei marcatori della serata, Giacomo Raspadori, che ha di fatto segnato il suo primo gol in assoluto in Champions League. Ecco quanto ha dichiarato a Mediaset:

“È sicuramente una bellissima serata, è stata una grande gioia in un atmosfera calda e bellissima, che può intimorire ma siamo stati bravi a rimanere sul pezzo fino alla fine, anche dopo qualche episodio negativo, ma siamo rimasti in partita. Una vittoria importate”

Riferimento al rigore sbagliato, poteva cambiare la partita. Siete primi in tutto: “Un momento delicato, non era facile riuscire a reagire ma ci siamo riusciti, sicuramente un ottimo inizio sia in campionato che in Champions, testa bassa e dobbiamo essere quello che siamo tutti i giorni, c’è sempre tanta serietà.”

Sapevi di arrivare in una squadra con tanti attaccanti, non era facile entrare e segnare come fece Simeone: “Sicuramente un reparto di livello alto livello. Me che sono giovane, prendo qualcosa da ogni mio compagno e cerco di migliorarmi, lavoro per questo”

Conclude dicendo: “È un gruppo genuino, un gruppo di bravissime persone e per me è un vantaggio”.

